Тренер Черногории Тумбакович: не могу найти у сборной Англии слабых сторон

Главный тренер Черногории Любиша Тумбакович поделился мнением о сборной Англии, с которой его команда сыграет в матче 2-го тура группы A отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

«Нашёл ли какие-то слабые стороны у Англии? Я действительно пытаюсь, но не могу. Эта сборная опасна не только из-за атакующих игроков. Модель игры команды — это нечто особенное. Англичане представляют угрозу в разных зонах, а не только в атакующей линии», — приводит слова Тумбаковича журналист Саймон Пич на своей странице в «Твиттере».

Матч Черногория — Англия состоится в Подгорице на стадионе «Под Горицом» завтра, 25 марта, начало — в 22:45 мск.

В 1-м туре сборная Англии в Лондоне на арене «Уэмбли» разгромила Чехию со счётом 5:0, а национальная команда Черногории в Софии на стадионе «Василь Левски» сыграла вничью с Болгарией — 1:1.