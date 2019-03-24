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Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020

Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020

В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер, которому помогали Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер.

Единственный гол был забит на 5-й минуте встречи. Автором гола стал Даниэль Джеймс. Лидер валлийской сборной Гарет Бэйл провёл на поле все 90 минут.

Уэльс, набрав три очка, поднялся на третье место в турнирной таблице группы Е. Словакия (3) опустилась на второе место.

В следующем туре Уэльс на выезде сыграет с Хорватией. Встреча состоится 8 июня. Словакии предстоит гостевая игра с Азербайджаном, которая пройдёт 11 июня.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 2-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Уэльс
1 : 0
Словакия
1:0 – Джеймс – 5
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