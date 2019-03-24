Моуринью: «Ювентус» и «Барселона» дойдут до финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о возможном победителе Лиги чемпионов.

«Ювентус» и «Барселона» являются двумя главными фаворитами Лиги чемпионов, и они дойдут до финала.

Все говорят о Роналду и Месси, но я предпочитаю говорить о «Ювентусе» и «Барселоне». Я всегда буду футбольным тренером, а футбол продолжает оставаться командным видом спорта. У обеих команд есть опыт, талант и особенный игрок в составе. С такими игроками команды становятся лучшими", — приводит слова Моуринью Calciomercato со ссылкой на AFP.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Аяксом», а «Барселоне» предстоят матчи с «Манчестер Юнайтед».