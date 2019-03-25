«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу

Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.



По информации The Telegraph, валлийский клуб намерен привести организации доводы, по которым он не обязан переводить «Нанту» деньги за аргентинского футболиста. «Кардифф» утверждает, что Премьер-лига не успела зарегистрировать трансфер, поскольку клубы договорились о структуре выплаты, не соответствующей правилам в Англии.



Также в договоре о переходе был прописан ряд юридических условий, которые так и не были выполнены. Таким образом, Сале пришлось бы заключить новый контракт, а старый, по словам «Кардиффа», должен быть аннулирован. Помимо этого, документы о трансфере Эмилиано не были вовремя переданы в новую лигу.



«Нант» продолжает настаивать на выплате всей суммы за переход Салы, поскольку трансферный сертификат был зарегистрирован в международных инстанциях.

Мама погибшего Салы: «Кардифф» должен заплатить «Нанту» за моего сына