Халк: «Порту» нужна была помощь, и я ушёл в «Зенит»

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о переходе из «Порту» в петербургский «Зенит».



«Мне позвонили, рассказали об интересе „Зенита“. Я позвонил Антеро Энрике, который тогда был спортивным директором „Порту“, и сказал, что должен уйти, чтобы получить новый вызов. Он ответил, что я должен был остаться, продлить контракт с клубом. Но у клуба были проблемы. Антеро сказал, что они планировали продать двух других футболистов, но не смогли. „Порту“ получил единственное предложение, и оно было для меня, а единственным открытым рынком был русский. Они сказали, что я могу спасти „Порту“, потому что клуб оказался в непростой ситуации. Я стремился получить новый вызов, „Порту“ нужна была помощь, и я ушёл», — приводит слова Халка O Jogo.



Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. Вместе с петербургским клубом бразильский футболист стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.