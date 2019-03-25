Черногория — Англия: Хадсон-Одои и Райс выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Черногории и Англии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится сегодня, 25 марта, на стадионе «Под Горицом» в Подгорице. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Черногория: Петкович, Стойкович, Савич, Симич, Томашевич, Марушич, Иванич, Н. Вукчевич, Вешович, Бечирай, Мугоша.



Запасные: Миятович, Люлянович, Болевич, Бакич, Копитович, Янкович, Джорджевич, Йовович, Косович, Шчекич, Радунович.



Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Кин, Роуз, Баркли, Райс, Алли, Стерлинг, Кейн, Хадсон-Одои.



Запасные: Хитон, Батленд, Триппьер, Хендерсон, Тарковски, Чилуэлл, Уорд-Проуз, Санчо, Уилсон.