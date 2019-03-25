Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время авиарейса

Павел Ковалёв, врач академии московского «Динамо», спас жизнь человеку во время авиарейса. Об этом сообщает официальный сайт академии клуба.

23 марта динамовская делегация, которая находилась в Краснодаре на турнире памяти С.И. Вахрушева, вернулась в Москву. В ходе перелёта из Краснодара в Москву одному из пассажиров стало плохо и он потерял сознание. По громкой связи был вызван доктор, и Ковалёв вызвался помочь.

У мужчины оказались проблемы с сердцем. Ковалёв измерил больному давление и пульс, а также дал таблетки. Вскоре состояние пациента улучшилось, но Павел на протяжении всего полёта был рядом с ним, чтобы вновь оказать ему помощь.

После 20 туров «Динамо», набрав 23 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.