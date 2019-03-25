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Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время авиарейса

Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время авиарейса
Футбол / РПЛ

Павел Ковалёв, врач академии московского «Динамо», спас жизнь человеку во время авиарейса. Об этом сообщает официальный сайт академии клуба.

23 марта динамовская делегация, которая находилась в Краснодаре на турнире памяти С.И. Вахрушева, вернулась в Москву. В ходе перелёта из Краснодара в Москву одному из пассажиров стало плохо и он потерял сознание. По громкой связи был вызван доктор, и Ковалёв вызвался помочь.

У мужчины оказались проблемы с сердцем. Ковалёв измерил больному давление и пульс, а также дал таблетки. Вскоре состояние пациента улучшилось, но Павел на протяжении всего полёта был рядом с ним, чтобы вновь оказать ему помощь.

После 20 туров «Динамо», набрав 23 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Динамо» всё ещё может сыграть на «ВТБ Арене» в этом сезоне
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