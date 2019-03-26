Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг после разгрмоной победы над национальной командой Черногории (5:1) в матче отборочного турнира Евро – 2020 рассказал о праздновании гола. Он потянул себя за уши. Ранее некоторые игроки англичан подверглись расистским оскорблениям.

«Я не слышал, но Дэнни Роуз твёрдо дал понять, что именно этим фанаты и занимались.

Мой жест после гола? Я просто хотел показать, что им нужно нечто большее, чтобы расстроить и остановить нас, потому что мы знаем, какого цвета у нас кожа. Это не тот случай, когда нам сказали что-то новое. Эти вещи нельзя оставлять просто так, нужно об этом говорить. Сейчас 2019 год, всё это начинает выглядеть глуповато. Я хотел ещё немного позлить их, только и всего», — цитирует Стерлинга Goal.