Стали известны сроки восстановления Кузяева

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев был успешно прооперирован в Германии. Напомним, что хавбек получил травму в последней игре за сборную России, которая на выезде проиграла национальной команде Бельгии (1:3) в 1-м туре отборочного турнира чемпионата Европы—2020.

По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель. Полузащитник будет проходить реабилитацию в Санкт-Петербурге.



«Сине-бело-голубые желают Далеру Кузяеву здоровья и скорейшего возвращения на поле!» — говорится на официальном сайте петербургской команды.

«Зенит» после 20 туров единолично лидирует в таблице РПЛ.