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Южная Корея одолела Колумбию в товарищеском матче, Япония победила Боливию

Южная Корея одолела Колумбию в товарищеском матче, Япония победила Боливию
Футбол / Прочие турниры

Сборная Южной Кореи одержала победу в товарищеском матче с командой Колумбии. Встреча состоялась сегодня, 26 марта, на стадионе «Сеул Ворлд Кап» в Сеуле и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Азиатская команда вышла вперёд на 17-й минуте – гол на свой счёт записал нападающий Сон Хын Мин. В начале второго тайма, на 49-й минуте, южноамериканцы восстановили равенство усилиями полузащитника Луиса Диаса. Решающий гол был забит на 58-й минуте – отличился хавбек хозяев Ли Чжэ Сон.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
26 марта 2019, вторник. 14:00 МСК
Южная Корея
2 : 1
Колумбия
1:0 – Мин – 17, 1:1 – Диас – 49, 2:1 – Сон – 58

В другом товарищеском матче встречались сборные Японии и Боливии. Игра прошла на арене «Кобе Винг» в Кобе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма, на 76-й минуте. Его автором стал полузащитник японской команды Сёя Накадзима.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
26 марта 2019, вторник. 13:30 МСК
Япония
1 : 0
Боливия
1:0 – Накадзима – 76
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