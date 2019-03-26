Южная Корея одолела Колумбию в товарищеском матче, Япония победила Боливию

Сборная Южной Кореи одержала победу в товарищеском матче с командой Колумбии. Встреча состоялась сегодня, 26 марта, на стадионе «Сеул Ворлд Кап» в Сеуле и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Азиатская команда вышла вперёд на 17-й минуте – гол на свой счёт записал нападающий Сон Хын Мин. В начале второго тайма, на 49-й минуте, южноамериканцы восстановили равенство усилиями полузащитника Луиса Диаса. Решающий гол был забит на 58-й минуте – отличился хавбек хозяев Ли Чжэ Сон.

В другом товарищеском матче встречались сборные Японии и Боливии. Игра прошла на арене «Кобе Винг» в Кобе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма, на 76-й минуте. Его автором стал полузащитник японской команды Сёя Накадзима.