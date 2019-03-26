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Юрист: правила на Украине не влияют на регламент ФИФА, проблема с Мораесом есть

Юрист: правила на Украине не влияют на регламент ФИФА, проблема с Мораесом есть
Футбол / Евро-2020

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал нарушение Федерацией футбола Украины регламента ФИФА при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

«Национальные правила не могут изменять правила международной федерации. Даже если Жуниор Мораес получил паспорт гражданина Украины, играть за сборную он может только при соблюдении правил ФИФА.

Я не могу сказать, к чему приведёт эта ситуация, но тут имеется проблема», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что сборной Украины в связи с нарушением регламента грозят технические поражения в матчах квалификации чемпионата Европы—2020 с Португалией и Люксембургом, в которых Мораес принял участие. Таким образом, украинская команда, набравшая в этих встречах четыре очка, может опуститься на последнее место в отборочной группе.

Украине грозят технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом
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