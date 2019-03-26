Тренер дубля женской команды ЦСКА уволен после обвинений в домогательствах

Тренер дубля женской команды московского ЦСКА Михаил Адылов уволен после обвинений в домогательствах к футболисткам. Пост заместителя директора по спорту покинул также отец наставника — Станислав Адылов.



Ранее стало известно, что две 19-летние футболистки второй команды ЦСКА обвинили тренера Адылова и его отца в сексуальных домогательствах. Они рассказали, что намеки на интимную близость со стороны Адыловых начались, когда девушкам не было ещё 18 лет.



«Российский футбольный союз в курсе появившихся публикаций в российских СМИ о домогательствах к игрокам ЖФК СКА УОР. Мы планируем провести собственное расследование, о результатах которого сообщим дополнительно», — цитирует пресс-службу РФС «Комсомольская правда».