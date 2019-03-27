Квальярелла: мне 36 лет, но этого не чувствую

Нападающий сборной Италии Фабио Квальяррела прокомментировал разгромную победу (6:0) над национальной командой Лихтенштейна в матче отборочного этапа Евро – 2020. На счету форварда дубль.

«Прекрасный вечер с двумя голами для меня. Я благодарю товарищей, которые убеждали пойти на хет-трик во втором тайме. Все они хотели помочь мне забить, и это было чудесно. Также хочу поблагодарить болельщиков. Навсегда запомню эти овации. Я долго не играл за сборную, поэтому вернуться и помочь команде – непередаваемое ощущение.

Мне 36 лет, но я этого не чувствую. Счастлив, нахожусь в хорошей физической форме, «Сампдория» держит меня в тонусе. Благодарен Роберто Манчини, который следил за мной на протяжении сезона и дал мне эту возможность», — цитирует Квальяреллу Football Italia.