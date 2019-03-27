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Бывший защитник «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев

Бывший защитник «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев
Футбол / Прочие турниры

25 марта у защитника «Андерлехта» Огнена Враньеша, выступавшего в России за «Краснодар», «Аланию» и «Томь», возникли проблемы при пересечении бельгийской границы, когда он возвращался из Боснии после проведённых на родине выходных дней.

Как информирует La Derni, у 29-летнего футболиста возникли проблемы с видом на жительство. При прохождении таможенного контроля в Шарлеруа он был задержан, а впоследствии доставлен в центр для беженцев закрытого типа, где он и провёл ночь с понедельника на вторник. Утром, когда бельгийское Управление по делам иностранцев получило достаточно информации о законности пребывания Враньеша в стране, он был освобожден.

Проблемы с видом на жительство у футболиста возникли из-за собственника квартиры, которую тот ранее арендовал. По неизвестным причинам владелец жилья попросил аннулировать вид на жительство своего бывшего арендатора.

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