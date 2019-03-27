Президент LFP: гомофобные кричалки на стадионах — часть футбольного фольклора

Президент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Натали Буа де ла Тур отметила, что гомофобные кричалки являются частью спортивной культуры.



«Того, что вы слышите на стадионе, вы не услышите на улице, когда будете идти в магазин. На стадионе неприемлемо запрещать гомофобные кричалки, это часть фольклора. Я не оправдываю этих действий. Но когда речь заходит о гомофобных кричалках, для многих фанатов это часть футбольной культуры», — приводит слова президента ESPN.



Одна из старейших французских ассоциаций по борьбе с гомофобией «SOS Homophobie» раскритиковала заявление президента LFP.



«Заявляя, что гомофобные кричалки на стадионах — часть футбольного фольклора, президент LFP рискует сделать гомофобию приемлемой и нормальной, выработать терпимость к проявлению дискриминации», — отметили в организации.