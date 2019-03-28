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Лукаку назвал себя лучшим форвардом Бельгии всех времён

Лукаку назвал себя лучшим форвардом Бельгии всех времён
Футбол / Евро-2020

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку назвал себя лучшим нападающим в истории своей страны.

«Люди иногда спрашивают меня, не являюсь ли я одним из трёх лучших нападающих Бельгии всех времён. Да, да и ещё раз да. Я бы даже сказал, что я лучший форвард в истории страны. Я нахожусь на километр впереди остальных, говорю вам», — приводит слова Лукаку Otro.

Лукаку является рекордсменом сборной Бельгии по количеству забитых мячей. В составе национальной команды 25-летний нападающий отличился 45 результативными ударами в 79 матчах. За первую сборную страны Лукаку дебютировал в возрасте 17 лет в товарищеском матче с хорватами. Первый гол в составе национальной команды он забил в контрольной игре против российской сборной, когда ему исполнилось 18 лет.

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