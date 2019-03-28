«Манчестер Юнайтед» может провести товарищеский матч с «Мольде»

«Манчестер Юнайтед» может провести товарищеский матч против «Мольде», сообщает The Times. Ранее возглавлявший норвежский клуб Уле-Гуннар Сульшер сначала был назначен в качестве исполняющего обязанности главного тренера «МЮ», а 28 марта английский клуб объявил о заключении трёхлетнего контракта с норвежским специалистом.



Товарищеский матч с «Мельде» станет дружеским жестом со стороны «Манчестер Юнайтед» в благодарность за то, что норвежский клуб не стал препятствовать уходу Сульшера.

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. Кроме того команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.