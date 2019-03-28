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Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Фото: fckrasnodar.ru
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым. Детали и сроки нового контракта не разглашаются.

19-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей. Также на его счету три гола в восьми матчах Лиги Европы.

После 20 туров «Краснодар», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч клуб проведёт 31 марта на своём поле с «Анжи».

Уткин сообщил, что Сулейманов вновь отказался сотрудничать с агентом Черчесова
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