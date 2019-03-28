Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым. Детали и сроки нового контракта не разглашаются.

19-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей. Также на его счету три гола в восьми матчах Лиги Европы.

После 20 туров «Краснодар», набрав 35 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч клуб проведёт 31 марта на своём поле с «Анжи».