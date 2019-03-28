«Ювентус» продлил контракт с Ругани до 2023 года

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с защитником команды Даниэле Ругани. Стороны подписали контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

Ругани дебютировал за основную команду «Ювентуса» в конце сентября 2015 года. Ранее защитник выступал за «Эмполи». В нынешнем сезоне итальянской Серии А 24-летний футболист забил 2 гола в 11 матчах.

«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В 28 встречах туринская команда набрала 75 очков. В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри сыграют с «Эмполи». Матч состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» 30 марта и начнётся в 20:00 мск.

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