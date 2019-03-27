Игрок сборной Италии стоит 2 трактора. Что?!

Мойзе Кин забил Лихтенштейну с паса Фабио Квальяреллы: самый молодой автор гола сборной Италии за последние 60 лет отличился после передачи самого возрастного. Символично. Кстати, эта пара форвардов доказывает, что Роберто Манчини неплохо справляется с проблемой потерянного поколения в сборной Италии. Но сейчас речь о другом.
Кин с ноги открыл дверь во взрослый футбол, заставив говорить о себе всю Италию, и сам, похоже, получает от этого удовольствие. «Впереди много рекордов, которые мне нужно побить», — эта фраза выдает огромную уверенность в себе.
Прошлый сезон Кин провёл в аренде в тонущей «Вероне», а в этом попал в «Ювентус» и сходу оказался в запасе. Неудивительно для 18-летнего парня, который играет в центре нападения, но любит смещаться в штрафную с левого фланга – если вспомнить, что в команде уже есть один такой игрок, обладатель пяти «Золотых мячей».
В 27 туре Серии А он впервые вышел с первых минут. Итог – дубль и голевой пас. В кубке он один раз сыграл в старте, забил. Манчини позвал его в сборную: в двух первых матчах в старте Кин забил два гола. Он давно известен в Италии по нереальной статистике в молодёжной команде «Ювентуса» (30 голов в 33 матчах чемпионатах разных возрастных групп в 2015-17 годах), но всё равно удивил тем, что переход на новый уровень прошёл настолько гладко, практически без адаптации.
Если говорить о футболе, карьера Кина складывается идеально. Но вот в отношениях с семьёй у него проблемы.
Контракт? «Ок, но мне нужны два трактора»
Ключевое решение было принято в 2010 году. 10-летний Мойзе играл за академию «Торино», болел за «Интер» (из-за Обафеми Мартинса), но его отец, ивуариец Байру Кин, решил, что парню пойдёт на пользу попробовать силы в структуре «Ювентуса». Там он раскрылся, и к 17 годам получил предложение о контракте. В этом возрасте игрок не может сам заключать сделки, нужно разрешение родителей. Отец, который владеет участком земли в Кот-д’Ивуаре, ответил: «Ок, но мне нужны два трактора». Кин подписал контракт и стал зарабатывать 700 тыс. евро в год. А вот с тракторами вышла проблема: их не прислали.
Его отец напомнил о себе в прессе: дал интервью туринской газете Tuttosport, в котором сказал, что по-прежнему ждёт свои два трактора. Он разошёлся с матерью игрока и живёт отдельно, ведёт агробизнес в на родине. «Но я не могу выращивать там рис и кукурузу, как собирался, мне не хватает оборудования». Одновременно он прошёлся по новому агенту сына. Да, в этой истории не хватало Мино Райолы, но он подъехал с шиком, на тракторе. Байру Кин говорит, что не давал разрешения своему сыну заключать контракт с Райолой.
Спустя год он снова напомнил о себе: вчера в эфире Rai Uno повторил, что всё ещё ждёт тракторы. «Ювентус», Мойзе и Мино его снова проигнорировали. Но тут в истории появился новый персонаж.
Мать игрока, Изабель Дехи, рассказала в интервью La Stampa о детстве Мойзе. Они с мужем переехали в Италию, но он бросил её вскоре после рождения второго ребёнка. Примером для Мойзе всегда был старший брат Джованни, «а «Ювентус» стал для него отцом», сказала она.
Изабель работала медсестрой, в редкое свободное время играла с сыном в футбол, а когда он получил первый профессиональный контракт, бросила работу и стала жить с ним. Когда Мойзе забивал за сборную Италии, она плакала на трибунах. Изабель считает, что рождение Мойзе – чудо, так как за несколько месяцев до второй беременности врачи сказали, что она больше не сможет иметь детей.
В принципе, на этом историю хочется заканчивать. Потому что всё на своих местах: мать с сыном, тот играет в футбол, пока агент выбивает ему неплохой первый контракт, а отец, бросивший женщину с двумя маленькими детьми, где-то на ивуарийском побережье ждёт свои тракторы. Но когда среди персонажей есть Мино Райола, так просто не бывает.
Фактор Мино
Райола потребовал у «Ювентуса» новый контракт для Кина. Переговоры он ведёт в своём стиле: заявил, что Мойзе должен постоянно играть, если «Ювентус» хочет его сохранить. Также Райола сказал, что в январе провёл переговоры о его трансфере с «Миланом», и договорился обо всём с Леонардо, но туринцы заблокировали переход. «У нас тупиковая ситуация. Парень должен постоянно играть, это главное. А клуб не отпускает его. Мы с Леонардо сделали всё, что могли».
Контракт Мойзе с «Ювентусом» действителен ещё полтора года. Война с клубом из-за игрока – не запрещённый приём в арсенале Райолы (вспомните ситуацию с Доннаруммой), поэтому нельзя исключать, что нас ждёт много громких заявлений.
Хорошо бы ещё жертвой этой войны не стал Кин. Райола прав: игроку нужна практика, но достаточно посмотреть на заявку «Юве», чтобы понять, почему Массимилиано Аллегри держал его на скамейке. Да и продавать будущую звезду в «Милан» было бы странным решением «Ювентуса». Но пока Мойзе просто наслаждается моментом.
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