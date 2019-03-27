Игрок сборной Италии стоит 2 трактора. Что?!

Мойзе Кин забил Лихтенштейну с паса Фабио Квальяреллы: самый молодой автор гола сборной Италии за последние 60 лет отличился после передачи самого возрастного. Символично. Кстати, эта пара форвардов доказывает, что Роберто Манчини неплохо справляется с проблемой потерянного поколения в сборной Италии. Но сейчас речь о другом.

У сборной Италии больше не осталось героев. Зато есть витамины и пробиотики Манчини лечит тяжёлого пациента.

Кин с ноги открыл дверь во взрослый футбол, заставив говорить о себе всю Италию, и сам, похоже, получает от этого удовольствие. «Впереди много рекордов, которые мне нужно побить», — эта фраза выдает огромную уверенность в себе.

Прошлый сезон Кин провёл в аренде в тонущей «Вероне», а в этом попал в «Ювентус» и сходу оказался в запасе. Неудивительно для 18-летнего парня, который играет в центре нападения, но любит смещаться в штрафную с левого фланга – если вспомнить, что в команде уже есть один такой игрок, обладатель пяти «Золотых мячей».



В 27 туре Серии А он впервые вышел с первых минут. Итог – дубль и голевой пас. В кубке он один раз сыграл в старте, забил. Манчини позвал его в сборную: в двух первых матчах в старте Кин забил два гола. Он давно известен в Италии по нереальной статистике в молодёжной команде «Ювентуса» (30 голов в 33 матчах чемпионатах разных возрастных групп в 2015-17 годах), но всё равно удивил тем, что переход на новый уровень прошёл настолько гладко, практически без адаптации.



Если говорить о футболе, карьера Кина складывается идеально. Но вот в отношениях с семьёй у него проблемы.

Контракт? «Ок, но мне нужны два трактора»

Ключевое решение было принято в 2010 году. 10-летний Мойзе играл за академию «Торино», болел за «Интер» (из-за Обафеми Мартинса), но его отец, ивуариец Байру Кин, решил, что парню пойдёт на пользу попробовать силы в структуре «Ювентуса». Там он раскрылся, и к 17 годам получил предложение о контракте. В этом возрасте игрок не может сам заключать сделки, нужно разрешение родителей. Отец, который владеет участком земли в Кот-д’Ивуаре, ответил: «Ок, но мне нужны два трактора». Кин подписал контракт и стал зарабатывать 700 тыс. евро в год. А вот с тракторами вышла проблема: их не прислали.

Его отец напомнил о себе в прессе: дал интервью туринской газете Tuttosport, в котором сказал, что по-прежнему ждёт свои два трактора. Он разошёлся с матерью игрока и живёт отдельно, ведёт агробизнес в на родине. «Но я не могу выращивать там рис и кукурузу, как собирался, мне не хватает оборудования». Одновременно он прошёлся по новому агенту сына. Да, в этой истории не хватало Мино Райолы, но он подъехал с шиком, на тракторе. Байру Кин говорит, что не давал разрешения своему сыну заключать контракт с Райолой.



Спустя год он снова напомнил о себе: вчера в эфире Rai Uno повторил, что всё ещё ждёт тракторы. «Ювентус», Мойзе и Мино его снова проигнорировали. Но тут в истории появился новый персонаж.

Мать игрока, Изабель Дехи, рассказала в интервью La Stampa о детстве Мойзе. Они с мужем переехали в Италию, но он бросил её вскоре после рождения второго ребёнка. Примером для Мойзе всегда был старший брат Джованни, «а «Ювентус» стал для него отцом», сказала она.



Изабель работала медсестрой, в редкое свободное время играла с сыном в футбол, а когда он получил первый профессиональный контракт, бросила работу и стала жить с ним. Когда Мойзе забивал за сборную Италии, она плакала на трибунах. Изабель считает, что рождение Мойзе – чудо, так как за несколько месяцев до второй беременности врачи сказали, что она больше не сможет иметь детей.



В принципе, на этом историю хочется заканчивать. Потому что всё на своих местах: мать с сыном, тот играет в футбол, пока агент выбивает ему неплохой первый контракт, а отец, бросивший женщину с двумя маленькими детьми, где-то на ивуарийском побережье ждёт свои тракторы. Но когда среди персонажей есть Мино Райола, так просто не бывает.

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Фактор Мино

Райола потребовал у «Ювентуса» новый контракт для Кина. Переговоры он ведёт в своём стиле: заявил, что Мойзе должен постоянно играть, если «Ювентус» хочет его сохранить. Также Райола сказал, что в январе провёл переговоры о его трансфере с «Миланом», и договорился обо всём с Леонардо, но туринцы заблокировали переход. «У нас тупиковая ситуация. Парень должен постоянно играть, это главное. А клуб не отпускает его. Мы с Леонардо сделали всё, что могли».



Контракт Мойзе с «Ювентусом» действителен ещё полтора года. Война с клубом из-за игрока – не запрещённый приём в арсенале Райолы (вспомните ситуацию с Доннаруммой), поэтому нельзя исключать, что нас ждёт много громких заявлений.

«Убирайся, кусок дерьма!». Болельщики «Милана» ненавидят Доннарумму Ему пора менять команду. Или агента.

Хорошо бы ещё жертвой этой войны не стал Кин. Райола прав: игроку нужна практика, но достаточно посмотреть на заявку «Юве», чтобы понять, почему Массимилиано Аллегри держал его на скамейке. Да и продавать будущую звезду в «Милан» было бы странным решением «Ювентуса». Но пока Мойзе просто наслаждается моментом.



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