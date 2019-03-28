А. Федун: не понимаю фанатов, которые заявляют: «Мы болеем за Карреру»

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о болельщиках красно-белых, которые поддерживает бывшего главного тренера команды Массимо Карреру.

«Я в принципе не понимаю таких, кто заявляет: «Мы болеем за Карреру». Это просто прекрасно! Поддерживайте Массимо, если он возглавит какую-то команду. В Италии, например.

Как по мне, если болеешь за клуб, так болей за него всегда. Или, если ты, условно, фанат Криштиану, тогда перебирайся за ним из Мадрида в Турин. Но ни «Реал», ни «Ювентус» тут уже ни при чём», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Массимо возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста московская команда стала чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.

После увольнения Карреры исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Рауль Рианчо. Позже его сменил Олег Кононов, ставший новым постоянным наставником «Спартака».