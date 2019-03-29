«Аякс» оштрафован за поведение болельщиков на ответном матче с «Реалом»

УЕФА на своём официальном сайте огласил вердикт по итогам расследования событий на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Аякс» (1:4), который состоялся 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Дисциплинарный комитет организации принял решение оштрафовать амстердамский клуб на € 23 тыс., из которых € 15 тыс. – за бросание болельщиками посторонних предметов и € 8 тыс. – за повреждения стадиона, нанесённые фанатами. «Аякс» обязан возместить ущерб «Реалу» в течение 30 дней.
Напомним, по итогам двухматчевого противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» сенсационно победил «Реал» и вышел в четвертьфинал турнира. После ничьей в первой встрече в Нидерландах (1:1) амстердамцы разгромили соперника в Мадриде со счётом 4:1.
«Аякс» — это возвращение в детство. Смотришь футбол, как будто тебе 10 лет
Как они вообще это сделали?