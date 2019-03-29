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«Милан» намерен предложить «Аяксу» более € 50 млн за Нереса

«Милан» намерен предложить «Аяксу» более € 50 млн за Нереса
Футбол / Италия

Нападающий «Аякса» Давид Нерес может покинуть клуб в летнее трансферное окно и перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает UOL, в услугах бразильского футболиста заинтересован «Милан». Россонери видят в Нересе потенциально одного из ключевых игроков команды и готовы предложить за него более € 50 млн с учётом бонусов. Спортивный директор «Милана» Леонардо находится в контакте с форвардом и его окружением начиная с декабря прошлого года, и между сторонами уже есть устная договорённость о летнем переходе.

Конкуренцию россонери готовы составить сразу несколько европейских клубов, среди которых дортмундская «Боруссия» и «Рома».

Нерес является воспитанником «Сан-Паулу», откуда в 2017 году перешёл в «Аякс». В нынешнем сезоне 23-летний форвард отметился 5 голами в чемпионате Нидерландов.

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