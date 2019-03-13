Вингер «Аякса» не отвечал на звонки. Ему дозванивался тренер сборной Бразилии

Вылет «Реала» из Лиги чемпионов имел много последствий. Все говорят об увольнении Солари и возвращении Зидана, но могли не заметить другой эффект от сенсационного прохода «Аякса».

Как Испания отреагировала на возвращение Зидана. Спойлер — все в шоке Что пишут главные СМИ Испании.

Давид Нерес – тот самый бразилец, который забил победный мяч «Реалу» на «Бернабеу». 22-летний вингер уже более двух лет проявляет себя в Голландии. В январе китайский «Гуанчжоу» предлагал 45 млн евро «Аяксу» и заманчивую зарплату футболисту, но Нерес отказался.

Через три дня после победы «Аякса» в Мадриде бразильцу несколько раз позвонили с незнакомого номера. Об этом он рассказал в интервью голландской газете De Telegraaf.

«В пятницу мне дважды звонили с незнакомого номера. Я не ответил, потому что не поднимаю трубку, когда звонят неизвестные. Я не знал, что мне набирали по поводу вызова в сборную Бразилии. Позже мне передали, что это до меня дозванивался главный тренер Тите. Как только я это понял, сразу же перезвонил».

Давид Нерес не попал в изначальный список 23 футболистов, которые были вызваны. Однако ситуация изменилась из-за травмы Винисиуса, всё в том же матче на «Бернабеу», когда «Аякс» выиграл со счётом 4:1. Именно вместо игрока «Реала» Нерес впервые попал в сборную – замена по позиции.

Нерес выразил слова поддержки травмированному соотечественнику, а также отметил, что правильно поступил, отказавшись от переезда в Китай. Иначе он лишился бы и победы над «Реалом», и вызова в сборную.