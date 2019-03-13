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Полузащитник «Аякса» Давид Нерес не ответил тренеру сборной Бразилии Тите

Удивительная история игрока «Аякса» Давида Нереса.
«Чемпионат»
Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images
Вингер «Аякса» не отвечал на звонки. Ему дозванивался тренер сборной Бразилии
Удивительная история Давида Нереса.
Футбол / Лига чемпионов

Вылет «Реала» из Лиги чемпионов имел много последствий. Все говорят об увольнении Солари и возвращении Зидана, но могли не заметить другой эффект от сенсационного прохода «Аякса».

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Что пишут главные СМИ Испании.

Давид Нерес – тот самый бразилец, который забил победный мяч «Реалу» на «Бернабеу». 22-летний вингер уже более двух лет проявляет себя в Голландии. В январе китайский «Гуанчжоу» предлагал 45 млн евро «Аяксу» и заманчивую зарплату футболисту, но Нерес отказался.

Через три дня после победы «Аякса» в Мадриде бразильцу несколько раз позвонили с незнакомого номера. Об этом он рассказал в интервью голландской газете De Telegraaf.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2019, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1 : 4
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 – Зиеш – 7, 0:2 – Нерес – 18, 0:3 – Тадич – 62, 1:3 – Асенсио – 70, 1:4 – Шоне – 72
Удаления: Начо, 90+3 – нет

«В пятницу мне дважды звонили с незнакомого номера. Я не ответил, потому что не поднимаю трубку, когда звонят неизвестные. Я не знал, что мне набирали по поводу вызова в сборную Бразилии. Позже мне передали, что это до меня дозванивался главный тренер Тите. Как только я это понял, сразу же перезвонил».

Давид Нерес не попал в изначальный список 23 футболистов, которые были вызваны. Однако ситуация изменилась из-за травмы Винисиуса, всё в том же матче на «Бернабеу», когда «Аякс» выиграл со счётом 4:1. Именно вместо игрока «Реала» Нерес впервые попал в сборную – замена по позиции.

Нерес выразил слова поддержки травмированному соотечественнику, а также отметил, что правильно поступил, отказавшись от переезда в Китай. Иначе он лишился бы и победы над «Реалом», и вызова в сборную.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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