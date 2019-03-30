«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:1.



На 43-й минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Енисея» Фегору Огуде, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 59-й минуте счёт открыл защитник «Рубина» Хорен Байрамян. Ответный мяч в ворота казанской команды отправил защитник красноярцев Али Гаджибеков.



«Енисей» набрал 12 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (29) располагается на 8-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит».