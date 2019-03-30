Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином»

«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином»
Футбол / РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:1.

На 43-й минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Енисея» Фегору Огуде, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 59-й минуте счёт открыл защитник «Рубина» Хорен Байрамян. Ответный мяч в ворота казанской команды отправил защитник красноярцев Али Гаджибеков.

«Енисей» набрал 12 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (29) располагается на 8-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
30 марта 2019, суббота. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск
1 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Байрамян – 59, 1:1 – Гаджибеков – 72
Удаления: Огуде, 43 – нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент