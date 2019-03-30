«Ростов» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 30 марта, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Урал» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Ассистентами главного судьи станут Валентин Мурашов и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Максим Чембулатов.



«Ростов», набрав 29 очков в 20 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (23) — на 13-м месте.