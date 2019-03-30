Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Дженоа». 30 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

«Ростов» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 30 марта, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Урал» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Ассистентами главного судьи станут Валентин Мурашов и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Максим Чембулатов.

«Ростов», набрав 29 очков в 20 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (23) — на 13-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент