«МЮ» — «Уотфорд»: Лукаку и Лингард начнут матч на скамейке запасных

«Манчестер Юнайтед» в своём «твиттере» огласил стартовый состав на матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».



Места в основе «красных дьяволов» не нашлось полузащитнику Джесси Лингарду и нападающему Ромелу Лукаку, они начнут встречу на скамейке запасных.



Состав «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Эшли Янг, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Андер Эррера, Неманья Матич, Поль Погба, Хуан Мата, Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль.



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в 18:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Саймон Лонг. Резервный рефери – Энтони Тейлор.

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: ставка Майкла Оуэна на АПЛ с коэффициентом 2.90