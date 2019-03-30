«Марсель» упустил победу в матче Лиги 1 с «Анже», Балотелли оформил дубль

В 30-м туре французской Лиги 1 «Марсель» на своём поле встречался с «Анже». Матч состоялся на стадионе «Велодром» в Марселе и завершился со счётом 2:2.



Уже к 16-й минуте встречи провансальцы вели со счётом 2:0 — дубль оформил нападающий Марио Балотелли. На 36-й минуте гостям удалось сократить отставание благодаря точному удару полузащитника Тома Мангани с пенальти. На 77-й минуте «Анже» сравнял счёт — Мангани оформил дубль, вновь отличившись с 11-метровой отметки. На 78-й минуте «Марсель» остался в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил нападающий Буна Сарр.



«Марсель» набрал 48 очков и остался на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» (37) располагается на 11-й строчке.