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«Марсель» упустил победу в матче Лиги 1 с «Анже», Балотелли оформил дубль

«Марсель» упустил победу в матче Лиги 1 с «Анже», Балотелли оформил дубль
Футбол / Франция

В 30-м туре французской Лиги 1 «Марсель» на своём поле встречался с «Анже». Матч состоялся на стадионе «Велодром» в Марселе и завершился со счётом 2:2.

Уже к 16-й минуте встречи провансальцы вели со счётом 2:0 — дубль оформил нападающий Марио Балотелли. На 36-й минуте гостям удалось сократить отставание благодаря точному удару полузащитника Тома Мангани с пенальти. На 77-й минуте «Анже» сравнял счёт — Мангани оформил дубль, вновь отличившись с 11-метровой отметки. На 78-й минуте «Марсель» остался в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил нападающий Буна Сарр.

«Марсель» набрал 48 очков и остался на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» (37) располагается на 11-й строчке.

Франция - Лига 1. 30-й тур
30 марта 2019, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
2 : 2
Анже
Анже
1:0 – Балотелли – 4, 2:0 – Балотелли – 16, 2:1 – Мангани – 36 (пен), 2:2 – Мангани – 77 (пен)
Удаления: Сарр, 78 – нет
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