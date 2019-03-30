Зидан: мы не можем говорить о цене Мбаппе, такие вопросы решаются между клубами

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о переходе в стан «сливочных» нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.



«Мы не можем оценивать Мбаппе, такие вопросы решаются между клубами. Когда я перешёл в «Реал», за меня заплатили € 70 млн. Это казалось безумием, но посмотрите, что происходит сейчас.



Мы прекрасно знаем, что Килиан представляет собой как игрок, но сейчас он не в моей команде и я не стану говорить о нём из уважения к своим футболистам и обоим клубам», — приводит слова Зидана Marca.



Ранее сообщалось, что Мбаппе является приоритетной целью «Реала» на лето. По информации СМИ, «Королевский клуб» готов побить трансферный рекорд, предложив «ПСЖ» около € 280 млн за 20-летнего форварда.

Зидану на трансферы дадут 500 млн евро. Но это вряд ли поможет купить Мбаппе «Реал» собирается пошуметь в летнее трансферное окно.