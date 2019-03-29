Зидану на трансферы дадут 500 млн евро. Но это вряд ли поможет купить Мбаппе

Примерно все пошутили, что Зинедин Зидан ради возвращения в мадридский «Реал» заставил президента клуба Флорентино Переса сделать что-то невероятное. Спустя пару недель после возвращения начинаются первый мощные инсайды о том, какие же условия потребовал француз.

L’Equipe опубликовал информацию о том, что летом у «бланкос» будет 500 млн евро на новые приобретения. В центре внимание три звезды: Эден Азар, Поль Погба и Килиан Мбаппе. Дольше всего идут ухаживания «Мадрида» за Азаром: Зидан хвалил его на регулярной основе ещё пару сезонов назад. Сам полузащитник каждый сезон ругается с очередным тренером «Челси», и летом была бы отличная возможность уйти. Но на англичан наложили трансферный бан на пару окон, поэтому каждый исходящий трансфер для них – боль. Особенно трансфер ключевого игрока атаки.

С Погба есть свои сложности – агентские. Мино Райола вытянет все силы и деньги и из «МЮ», за который француз играет сейчас, и из «Реала». Сам Погба подыгрывает этому флирту: в одном из интервью он сказал, что «МЮ» – топ, но все мечтают играть в «Реале».

Погба хочет в «Реал». Но Поль не нужен в Мадриде Покупка звёздного француза станет ошибкой Переса и Зидана.

Самая сложная история с Мбаппе. «Реал», наверное, сейчас единственный клуб мира, который способен пригласить ключевого игрока «ПСЖ». Но эти переговоры нужно вести максимально аккуратно, иначе шейхи могут в качестве мести забрать лучшего футболиста у тебя – «Барселона» проходила это. «Мы не беспокоимся за то, что наши лучшие игроки могут уехать в другие клубы. Пусть те клубы беспокоятся, что их лучшие игроки могут оказаться у нас. Париж – лучший город мира, который обожают все футболисты. А «ПСЖ» – самый современный и амбициозный клуб в Европе», – сказал президент парижан Нассер аль-Хелаифи.

Вокруг потенциального трансфера Мбаппе в Мадрид огромное количество слухов, начиная с информации о том, что сделка обойдется «Реалу» в 280 млн евро. И из Парижа уже прошёл даже ответный слух – никуда Килиан не уедет, даже за эти деньги. И мотивация, по которой «ПСЖ» не хочет отпускать француза, не только спортивная. На нём и Неймаре парижский клуб зарабатывает все свои основные деньги за пределами футбола. А это необходимо, чтобы хотя бы делать вид, что соблюдаешь правила ФФП. Например, есть информация о переговорах «ПСЖ» по новому титульному спонсору, которым станет компания Accor. 60 млн евро за сезон – рекордный контракт, и он стал возможен во многом благодаря наличию в команде Мбаппе и Неймара. И в Париже уверены, что это не максимум, который можно выжимать из присутствия двух звёзд.

По итогам 2018 года «ПСЖ» опубликовал финансовый отчёт, в котором есть цифры по количеству проданных футболок. 800 тыс. маек было продано по итогам прошлого года, что на 80% больше показателей прошлого отчета. Без Неймара и Мбаппе клуб продавал около 130 тыс. футболок. Помимо этого бразилец и француз были лицами проектов вроде коллаборации «ПСЖ» и Jordan – там было продано 150 тыс. единиц только за первые три месяца после запуска. Общие доходы клуба составили 540 млн евро, что в пять раз больше цифр 2011-го, когда клуб выкупили шейхи.



Отмечают, что у всех игроков «ПСЖ» в сумме примерно 395 млн подписчиков по всему миру в социальных сетях. Неймар и Мбаппе только «инстаграмами» дают 135 млн.



В такой ситуации «ПСЖ» действительно будет максимально сложно убедить отдать один из двух своих главных коммерческих и футбольных активов.

10 игроков с лучшей реализацией в сезоне-2018/19 Месси в космосе. Роналду и Неймар – не в десятке.

Помимо работы над приглашением звёзд у «Реала» есть концепция частичного обновления команды по ключевым позициям. В первую очередь речь о месте левого защитника, где непонятны настроения Марсело. Оставаться в случае чего с одним молодым Регилоном в клубе не хотят, тем более что по своей игре молодой латераль не совсем подходит футболу Зидана. Испанская Marca писала, что переехать в Мадрид могут Маркос Алонсо, Гайя, Гримальдо или Алекс Сандро. Хотя не стоит при определённых обстоятельствах исключать переговоров по Давиду Алабе.

Поиски игрока в центр обороны во многом зависят от будущего Рафаэля Варана. Француз говорил, что хочет покинуть «Реал», но Зидан вернулся и может убедить игрока остаться. По итогам этого решения станет понятно, будут ли мадридцы готовы бороться с «Барселоной» за право купить защитника «Аякса» Де Лигта или выйдут на более бюджетный и простой вариант, например с покупкой Кулибали.

Будущее обновление средней линии зависит от того, кто клуб покинет. В частности, от будущего Матео Ковачича, который сейчас играет в «Челси». Но по умолчанию идёт поиск и более оборонительного, и более атакующего игроков. Первой опцией называют Сергея Милинкович-Савича, Тьяго Алькантару или Миралема Пьянича. На прошлой неделе была встреча представителя «Реала» с Фали Рамадани, представляющего интересы Пьянича и ещё одного главного лота трансферного лета – Луки Йовича. Ничего конкретного на встрече не обсуждалось, но сам факт пересечения таких мужчин – инсайд.

Помимо Азара «Реал» рассматривает вариант покупки Кристиана Эриксена, если с Азаром не выгорит. Но здесь тоже многое зависит от того, куда, когда и за сколько уйдут Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Иско. И тогда будет решение о приглашении готовых звёзд или молодых парней вроде Кая Хаверца или Николо Дзаньоло. При этом важно, что все продажи «Реал» планирует делать по рыночной цене, не стремясь избавиться от игроков просто ради сделки.

Сложнее и дороже всего с линией атаки. Кейн, Мбаппе, Неймар, Обамеянг, Йович, Икарди – фамилии самых топовых форвардов Европы обсуждают применительно к «Мадриду». Есть чёткое понимание того, что Карим Бензема как единственная и главная опция в атаке не вытягивает «Реал» без Роналду. Он может идеально помогать кому-то быть великим, но не становиться на пьедестал самостоятельно.