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«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» со счётом 5:0, Поульсен оформил хет-трик

«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» со счётом 5:0, Поульсен оформил хет-трик
Футбол / Германия

В 27-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал берлинскую «Герту». Матч состоялся на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился победой хозяев со счётом 5:0.

В первом тайме «Лейпцигу» удалось забить дважды — на 17-й минуте отличился полузащитник Эмиль Форсберг, а на 27-й — нападающий Юссуф Поульсен. На 56-й и 62-й минутах датчанин отметился вновь, оформив хет-трик. На 64-й минуте окончательный результат матча зафиксировал хавбек хозяев Амаду Айдара.

«РБ Лейпциг», набрав 52 очка, продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (63) и «Баварии» (61). В свою очередь «Герта» (35) находится на 10-й строчке. С таблицей Бундеслиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
5 : 0
Герта
Берлин
1:0 – Форсберг – 17, 2:0 – Поульсен – 27, 3:0 – Поульсен – 56, 4:0 – Поульсен – 62, 5:0 – Айдара – 64
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