«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» со счётом 5:0, Поульсен оформил хет-трик

В 27-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал берлинскую «Герту». Матч состоялся на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился победой хозяев со счётом 5:0.



В первом тайме «Лейпцигу» удалось забить дважды — на 17-й минуте отличился полузащитник Эмиль Форсберг, а на 27-й — нападающий Юссуф Поульсен. На 56-й и 62-й минутах датчанин отметился вновь, оформив хет-трик. На 64-й минуте окончательный результат матча зафиксировал хавбек хозяев Амаду Айдара.



«РБ Лейпциг», набрав 52 очка, продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (63) и «Баварии» (61). В свою очередь «Герта» (35) находится на 10-й строчке. С таблицей Бундеслиги можно ознакомиться на «Чемпионате».