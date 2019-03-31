ЦСКА — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 31 марта, в 16:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Уфа» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистентами главного судьи станут Роман Усачев и Дмитрий Березнев. В роли резервного рефери выступит Игорь Панин.



ЦСКА, набрав 36 очков в 20 матчах, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте.