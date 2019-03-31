Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Бетис». 31 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гендиректор «Ахмата»: 1 апреля решим вопрос с апелляцией на удаление Семёнова

Гендиректор «Ахмата»: 1 апреля решим вопрос с апелляцией на удаление Семёнова
Футбол / РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что клуб примет решение о подаче апелляции на отмену удаления защитника Андрея Семёнова в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:3).

«Игра со «Спартаком» закончилась, результат на табло. Что касается подачи апелляции на отмену второй жёлтой карточки Семёнова, то мы ещё не решили. Ещё посмотрим, посоветуемся с юристом. В понедельник решим этот вопрос. Главное, мы довольны игрой команды. Как мы выглядели в том матче, нам понравилось», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Краснодар» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на третье место. «Ахмат» (27) — на девятом.

Генеральный директор «Ахмата» — об удалении Семёнова: вы сами всё видели
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент