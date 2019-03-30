Генеральный директор «Ахмата» — об удалении Семёнова: вы сами всё видели

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3), а также высказался об удалении защитника Андрея Семёнова в концовке встречи.



«Грозненский «Ахмат» играл хорошо, претензий к ребятам нет. Все старались, были настроены на победу.



Удаление Семёнова? Вы сами всё видели. По горячим следам комментировать особо не хочется. Мы посмотрим повторы, тогда всё будет ясно», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



«Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Краснодар» и ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России и поднялся на третье место. «Ахмат» (27) располагается на девятой строчке.

«Спартак» должен благодарить Семёнова. Он в одиночку принёс результат Худший по качеству футбола весенний матч для красно-белых завершился удивительной победой.