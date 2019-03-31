Гол на 86-й минуте принёс «Селтику» победу в дерби с «Рейнджерс» Джеррарда

В матче 31-го тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» принимал «Рейнджерс». Дерби «старой фирмы» прошло в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Селтика» Одсонн Эдуард на 27-й минуте. До перерыва с поля был удалён форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос. В середине второго тайма гости в меньшинстве сравняли счёт — отличился полузащитник Райан Кент. Победу «кельтам» принёс хавбек Джеймс Форрест, отправив мяч в ворота соперника на 86-й минуте.

«Селтик» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии. В активе команды Нила Леннона 73 очка. «Рейнджерс» (60) — на втором месте.

Напомним, «Рейнджерс» с 2018 года возглавляет бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард.