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Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всеми

Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всеми
Футбол / Италия

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою ошибку, допущенную в начале выездного матча 29-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:1).

Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги. Дефрель забил гол на 33-й секунде встречи.

«Благодарю партнёров по команде за поддержку. Ошибки случаются, и я извиняюсь перед всеми. Сожалею, что мы не смогли набрать хотя бы одно очко в этой игре, но нужно смотреть вперёд.

В прошлом году у меня был очень тяжёлый период. Если мне удалось справиться тогда, то и сейчас всё переживу. Вратари не должны зацикливаться на ошибках. Нужно стараться сразу же всё исправить», — приводит слова Доннаруммы Football Italia со ссылкой на эфир телеканала DAZN.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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