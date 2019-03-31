Боярский: пропускать первым уже входит в меню «Зенита»

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о победе петербургского клуба в матче 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:1).



«Команда сделала хороший подарок Тимощуку в день его рождения. Азмун — мотор команды, его приобретение серьёзно усилило «Зенит». В связке с Дзюбой он выглядит потрясающе. Сегодня хороший матч провёл Анюков. Пропускать первым уже входит в меню «Зенита». Впрочем, Семак и Тимощук сделали правильные замены, а команда была правильно настроена. Хочу отметить хорошую командную игру в исполнении хозяев. «Оренбург» — крепкий орешек, сломать который очень сложно.



Первое место «Зенит» держит абсолютно заслуженно, равных ему сегодня нет, хотя ещё играть и играть. Конкуренция будет потрясающая, но «Зенит» справится с этим, даже если на дистанции будет проигрыш или ничья. Думаю, чемпионат он выиграет, однако до уровня еврокубков ещё очень далеко», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Виноградовым.

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