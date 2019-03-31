«Севилья» уступила «Валенсии» в матче Примеры

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Валенсия» обыграла «Севилью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

Единственный гол был забит в компенсированное время первого тайма. Автором гола стал Даниэль Парехо, который реализовал 11-метровый.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 46-й минуте. Экс-хавбек «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», провёл на поле 67 минут.

«Валенсия», набрав 43 очка, вышла на шестое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (43) опустилась на седьмое место.

В следующем туре «Валенсия» дома сыграет с «Реалом». Матч состоится 3 апреля. «Севилье» предстоит домашняя игра с «Алавесом», которая пройдёт 4 апреля.