Гол Бензема на 89-й минуте принёс «Реалу» победу в матче с «Уэской»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Уэску» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал Хуан Эрнандес, которому ассистировал Луис Авила. В середине первого тайма счёт сравнял Иско с передачи Браима Диаса. Во втором тайме «Реал» вывел вперёд Даниэль Себальос с передачи Карима Бензема. На 74-й минуте гости вновь сравняли счёт благодаря голу Хавьера Этчейты с паса Мойсеса Гомеса. Победный гол на 89-й минуте забил Бензема. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Марсело.

«Реал», набрав 57 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Уэска» (22) по-прежнему занимает последнее, 20-е место в таблице.