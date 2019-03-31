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Гол Бензема на 89-й минуте принёс «Реалу» победу в матче с «Уэской»

Гол Бензема на 89-й минуте принёс «Реалу» победу в матче с «Уэской»
Футбол / Испания

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Уэску» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.

Счёт был открыт на 3-й минуте. Автором гола стал Хуан Эрнандес, которому ассистировал Луис Авила. В середине первого тайма счёт сравнял Иско с передачи Браима Диаса. Во втором тайме «Реал» вывел вперёд Даниэль Себальос с передачи Карима Бензема. На 74-й минуте гости вновь сравняли счёт благодаря голу Хавьера Этчейты с паса Мойсеса Гомеса. Победный гол на 89-й минуте забил Бензема. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Марсело.

«Реал», набрав 57 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Уэска» (22) по-прежнему занимает последнее, 20-е место в таблице.

Испания - Примера. 29-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
3 : 2
Уэска
Уэска
0:1 – Эрнандес – 3, 1:1 – Иско – 25, 2:1 – Себальос – 62, 2:2 – Этчейта – 74, 3:2 – Бензема – 89
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