Зидан: я выпустил Луку не потому, что он мой сын, а так как он игрок «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (3:2).

«Это была сумасшедшая, но красивая игра. Нам пришлось потрудиться, но мы также должны поздравить „Уэску“. Нам была нужна победа для улучшения морального состояния. „Уэска“ ​показала отличную игру, и мы довольны набранными очками.



Лука является третьим вратарём. Куртуа не был готов играть. Кейлор мог сыграть, но мы дали ему отдохнуть. Я выпустил Луку, но не потому, что он мой сын, а по той причине, что он является таким же игроком „Реала“, как и все остальные. Не буду говорить о его игре, как отец, потому что я тренер „Реала“. Единственное, что могу сказать, что Лука достаточно взрослый, у него есть характер, чтобы играть.

Наш первый пропущенный гол — это ошибка. Но в целом мы провели хороший матч. Мы всегда стремимся победить. Нужно было что-то изменить, поэтому на поле вышел Мариано. Это принесло свои плоды.

Бензема уже 10 лет в «Реале». Может быть, этот сезон лучший для него. Я рассчитываю на Карима. Бензема является игроком «Реала», и не думаю, что он собирается что-то менять", — приводит слова Зидана El Chiringuito.