Одриосола: Бензема — лучшая «девятка» в мире, он демонстрирует это на поле

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением об игре нападающего команды Карима Бензема в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (3:2).

«В Примере каждый соперник имеет играть, поэтому порой матчи складываются не так, как ждут болельщики. „Уэска“ — это сложный соперник. Порой что-то получается, а что-то — нет. Мы играли лучше в первом тайме. Но во второй половине соперник сделал матч сложным для нас.

Бензема – лучшая «девятка» в мире, он демонстрирует это на поле. Мы очень довольны, что Карим есть у нас в составе», – приводит слова Одриосолы El Chiringuito.

«Реал», набрав 57 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Следующий матч «Королевский клуб» проведёт на выезде с «Валенсией». Встреча состоится 3 апреля.