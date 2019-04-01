Победный гол Дестро на 96-й минуте — в видеообзоре матча «Болонья» — «Сассуоло»

В рамках 29-го тура итальянской Серии А состоялся матч между «Болоньей» и «Сассуоло». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый мяч в игре был забит с пенальти. 11-метровый удар на 68-й минуте игры забил защитник «Болоньи» Эрик Пульгар. Гостям удалось отыграться уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте отличился хавбек Джереми Бога. Ассистировал ему Хума Бабакар. Однако на 90+6-й минуте хозяевам удалось вырвать победу. С передачи Риккардо Орсолини забитым мячом отметился форвард Маттиа Дестро. Примечательно, что все голы в игре были забиты игроками, вышедшими на замену.

«Болонья» поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков. «Сассуоло» идёт 14-м, в активе команды 32 балла.