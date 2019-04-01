Лука Зидан: очень горжусь тем, что сыграл на «Бернабеу». Это была моя мечта

Голкипер «Реала» Лука Зидан прокомментировал свой дебют за мадридский клуб в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (3:2).

«Очень горжусь тем, что сыграл на «Сантьяго Бернабеу». Это была моя мечта. Я прошёл через молодёжную команду клуба, и после многих лет напряжённой работы в лучшем клубе мира я рад, что дебютировал на домашнем стадионе.

Важно, что мы одержали победу и заработали полноценные 3 очка. Постараемся продолжить в следующих матчах. Бензема? Он является одним из лучших в мире. Это честь находиться с ним в одной команде», — приводит слова Зидана пресс-служба клуба.

«Реал», набрав 57 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Уэска» (22) по-прежнему занимает последнее, 20-е место в таблице.

