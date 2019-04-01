Созин: в тот момент, когда «Уфа» сравняла счёт с ЦСКА, в «Спартаке» вздрогнули

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги матча 21-го тура Премьер-Лиги, в котором ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два гола в концовке встречи.



«Этот матч был одним из самых незрелищных в туре. Класс одной команды был настолько выше, что вторая по ходу игры просто мечтала доползти до финиша. Но одна несогласованность вратаря и защитника привела к тому, что вместе ожидаемых 3:0 счёт стал 2:1, а потом случилось массовое помутнение при розыгрыше углового у ворот ЦСКА. Итог – ЦСКА сам сравнял счёт, отдав игру в концовке. Сейчас бессмысленно искать правых и виноватых – счёт на табло.



Но помимо результата для меня показательным стало поведение Виктора Гончаренко. Он не стал брызгать слюной, пинать бутылки или сотрясать воздух после драки. Да, конечно, у него был несколько потерянный взгляд, но Гончаренко пожал руку каждому из своих футболистов, поблагодарил трибуны за поддержку и последним ушёл в раздевалку, тем самым проявив высокий класс.



Сейчас интересно, как отреагируют игроки ЦСКА на такое поведение тренера. Обычно после таких обидных концовок есть два сценария: собраться и доказать, что случайность не может выбить из колеи, или посыпаться под гнётом жизненных обстоятельств. Судя по поведению Гончаренко, склоняюсь к первому варианту. А это означает, что ЦСКА будет максимально собран в столичном дерби. Предполагаю, что в момент, когда «Уфа» сравняла счёт, в «Спартаке» вздрогнули. Ведь для спартаковцев теперь очевидно, что настрой, сплочённость и концентрация у ЦСКА будут максимальными. «Армейцы» почти наверняка не проиграют, а скорее всего, выиграют в дерби», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой», ведя в счёте в два мяча