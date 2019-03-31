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ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой», ведя в счёте в два мяча

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой», ведя в счёте в два мяча
Футбол / РПЛ

В матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов.

Счёт был открыт на 25-й минуте. Автором гола стал Никола Влашич, которому ассистировал Фёдор Чалов. В середине второго тайма преимущество московского клуб увеличил Чалов. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Иван Обляков. В концовке встречи гости сначала сократили разрыв в счёте благодаря голу Ловро Бизяка с паса Ондржея Ванека, а в компенсированное время «Уфу» спас от поражения Сильвестр Игбун.

ЦСКА, набрав 37 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (17) осталась в зоне вылета на 15-м месте.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет со «Спартаком». Матч состоится 6 апреля.

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