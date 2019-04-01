Жена Новосельцева: доверяла мужу на 100%, а он переписывал квартиры на маму

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, рассказала о причинах конфликта со своим супругом.

«Я доверяла ему на сто процентов, в том числе в финансовых вопросах. Поэтому, когда Иван взял у меня генеральное согласие на покупку и оформление — так как мы часто в разъездах и в нужный момент можем находится в разных городах, я не придала этому значения. Теперь выходит, что зря. Это не шутки: человек выводит деньги со счетов, переписывает квартиры, то есть делает какие-то вещи, не обговаривая со мной. Мы с Катей Гордон очень долго пытались связаться с ним или с кем-то из его представителей. Мне хотелось, чтобы человек дал хоть какое-то объяснение своим поступкам, пойти на мировую, чтобы это всё как-то разрешить и оставить внутри. Я очень долго ждала и не давала интервью. Не предполагала, что беременной буду заниматься такими вещами, вместо того чтобы думать о своём здоровье и будущем ребёнке.



Но человек показывает, что сделал это намеренно. И он должен нести ответственность за это. Мы подготовили иски в суд для того, чтобы разобраться и выяснить, что же во время брака было куплено. Действительно ли что-то переписывалось на маму или это только подозрения? Но такие справки получают только по судебному запросу. Иначе как я могу доверять этому человеку? Я доверила ему свою жизнь, а он предал. У нас никогда не было «это — твоё, а это — моё». Всегда было «наше». А он предал самое ценное — стопроцентное доверие своей женщины», — цитирует Кейру «Комсомольская правда — Казань».