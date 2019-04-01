А. Егоров: по второй жёлтой карточке Семёнова вопросов быть не может

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением об удалении защитника «Ахмата» Андрея Семёнова в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:3). Ранее генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров заявил, что клуб примет решение о подаче апелляции на отмену второй жёлтой карточки защитника Семёнова сегодня, 1 апреля.



«По второй жёлтой карточке Семёнова вопросов быть не может. Игрок имеет жёлтую карточку и прыгает в ноги. Он в сборной так же играет? В этой ситуации вторая жёлтая карточка по делу, арбитр правильно поступил», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.