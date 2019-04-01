Агент рассказал, почему Жиго перешёл в «Спартак», а не в «Краснодар»

Агент Алексей Тильман рассказал, почему летом 2018 года французский защитник Самуэль Жиго перешёл в «Спартак», а не в «Краснодар», который также проявлял интерес к игроку.



«В этой ситуации мне не нравится, как эту ситуацию преподносят людям. Как было с Жиго: 7 мая 2018-го я первый раз написал генеральному директору «Краснодара» Владимиру Хашигу, что у нас есть возможность трансфера. Мой партнёр Кен подписал контракт с Жиго и его агентом, и мы могли начать переговоры. Там было два названия – «Краснодар» и «Спартак». Я знал, что «Спартак» искал центрального защитника, и честно сказал Хашигу, что к Жиго есть интерес из Москвы, но я не нарушу договоренности, если «Краснодар» сам не выйдет из сделки.



20 мая мы встретились в Брюсселе. Из Марселя прилетел французский агент Жиго Мохаммед, мы сели вчетвером – я, Кен, Мохаммед и Владимир. Проговорили все условия контракта игрока, они всех устроили. Оставался вопрос по агентским и трансферу. «Краснодар» менял цифры комиссии несколько раз, утром было одно, вечером – другое. И так три дня.



23 мая мы встретились в последний раз, и Хашиг сказал: «Вот моя крайняя цифра, больше платить не будем». Мы с Кеном сказали, что это неприемлемо. Выдвинули свои условия, но Хашиг сказал, что переговорил с Сергеем Галицким, такие деньги мы платить не будем. Здесь мы официально расстались, я ещё переспросил его, точно ли всё. Владимир ответил: «Да, не обижайтесь на меня, но я пойду в клуб и напрямую к агенту. Переплачу, но вы останетесь без копейки».



Я позвонил Тимуру Гурцкая и сказал, что мы с «Краснодаром» не договорились. Тима говорит: «Скинь мне цифры, которые ты согласовал с «Краснодаром». Чтобы не спекулировали на том, что мы вытащили что-то из зарплаты Жиго. Гурцкая ответил: «Лёх, если эти цифры в силе, то в течение 24 часов, я думаю, решим».



Когда мы с Хашигом расстались, он позвонил Мохаммеду. Тот ему: «У меня контракт с Кеном и Алексом, договаривайся с ними». Хашиг отправил бумагу в «Гент» на € 6 млн, те отвечают: «Спасибо за интерес, но это абсолютно не те деньги, которые мы ищем».



Почему «Краснодар» сказал, что «Спартак» вмешался в сделку? Хашиг постоянно находит, кто виноват – то я, то «Спартак», то ещё кто-то. Хашиг на нервах позвонил в «Спартак»: «Вы же знаете, что мы занимаемся футболистом, зачем вы влезаете в сделку?» Галицкому нужно по-новому взглянуть на работу Хашига, он, возможно, часто действует непрофессионально.



25 мая я получил мандат от Родионова. 26-го ещё «Краснодар» раскачивал лодку, прислал ещё одно предложение в «Гент», но уже сам игрок хотел в Москву. Кен набрал Ханни, и Софьян позвонил Самуэлю: «Я в «Спартаке», никаких проблем нет, чтобы ты не боялся». Через полторы недели Жиго прилетел в Италию на медосмотр, и когда доктор сказал, что всё окей, мы сели обсуждать контракт. Он был уже оговорён, ничего с Брюсселя не изменили», — приводит слова Тильмана Eurosport.ru.