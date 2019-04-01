«Расинг Авельянеда» досрочно стал чемпионом Аргентины

«Расинг Авельянеда» досрочно выиграл чемпионат Аргентины. Команда завоевала чемпионский титул за тур до окончания соревнований.



В предпоследнем туре чемпионата Аргентины «Расинг Авельянеда» сыграл вничью с клубом «Тигрес» (1:1), однако это позволило команде оторваться от ближайшего преследователя — клуба «Дефенса и Хустисия» — на четыре очка в турнирной таблице.



Этот титул стал девятым в истории для «Расинга». В последний раз аргентинский клуб становился чемпионом страны в 2014 году. Таким образом, «Расинг Авельянеда» вышел в Кубок Либертадорес, куда ранее пробились «Дефенса и Хустисия» и «Бока Хуниорс». За четвёртую путевку на турнир поспорят «Ривер Плейт» и «Атлетико Тукуман».

Болельщик отметил победу любимой команды с черепом дедушки В Аргентине очень интересно празднуют чемпионство «Расинга».