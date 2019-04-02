Шикунов: на финале Кубка России и в Суперкубке, возможно, будет использован VAR

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о подготовке к внедрению системы видеоповторов (VAR) в российских турнирах.

«Мы очень долго обсуждали VAR. Смотрели, как это работает в Испании и Голландии. Сейчас комиссия, которая этим занималась, подготовится к исполкому, будут обсуждаться конкретные цифры, на чьи плечи всё это ляжет. Это не очень дешёвая игрушка. Есть вероятность, что на финальном матче Кубка России и игре за Суперкубок будут использовать VAR, всё это будет в тестовом режиме. За этот месяц всё прояснится», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что VAR использовался на чемпионате мира—2018. Сейчас данная система применяется в чемпионатах Испании, Италии и Германии.